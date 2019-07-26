22 июля, на 11-м месяце жизни, скончалось самое громкое (со времен Оскара Писториуса) дело против спортсмена. Криштиану Роналду прожил последний год под подозрением в изнасиловании 10-летней давности и наконец скинул эту грязь с тела.

«На основании анализа информации, предоставленной 8 июля 2019 года, обвинения в сексуальном насилии в отношении Роналду не подлежат доказательствам без разумных сомнений. Из этого следует, что обвинения против Криштиану выдвинуты не будут», – каждая формулировка в заявлении полиции Лас-Вегаса больно хлестала Кэтрин Майоргу.

Что об этом думает жертва на самом деле, неизвестно. Она никогда не появлялась на публике, ее юристы затаились примерно с прошлой осени и той большой пресс-конференции, которую провели для громких слов про Криштиану-насильника.

Шума было много: адвокат Майорги Лесли Стовалл говорил про других поруганных Кришем девушек, призывал Италию к экстрадиции преступника и заявлял, что Кэтрин жаждет справедливости, а не отступных. «У него есть 20 дней для ответа», – сверкал очками Стовалл.

Но лучше бы он направил ораторскую страсть на решение дела. О Майорге забыли быстрее, чем про приложение Secret пять лет назад. До конца 2018 года про судебный кейс Роналду еще как-то вспоминали, но после не было ни одной свежей новости, чтобы поджечь инфополе. Итог закономерен: Майорга и ее команда проиграли дело, общественное мнение сейчас представляет девушку как обычную мошенницу, трясущую деньги с богатенького атлета.

Наверное, уже бесполезно трясти бумагами, какими-то анализами и отчетами о (плохом) психологическом состоянии Кэтрин. Окружной суд округа Кларк, штат Невада, не последняя инстанция, но выше не подняться – Криша не экстрадируют, штраф не наложат, в тюрьму Турина не посадят, даже виновным с условным сроком не объявят. Майорге остается одно: прожить остаток жизни с осознанием того, что она права, а весь мир – сволочи.

Хотя лучше бы ее судьба и обстоятельства жизни стали примером для остальных. Что не нужно бояться в первый раз идти в полицию и заявлять, что тебя изнасиловали. Не нужно идти на сделку с преступником и считать, что деньгами они замнут любое дело. Не нужно скрывать имя преступника, даже если его каждую неделю на разные лады произносят комментаторы по всему миру. Не нужно брать у преступников крупные суммы за молчание.

Кэтрин проиграла дело, потому что считала: нет, нужно бояться, сотрудничать с насильниками, молчать. Если бы она сразу рассказала следователям, что парень, принудительно занявшийся с ней сексом, – Криштиану Роналду, то не была бы в столь унизительном положении в 2019 году.

Видимо, Кэтрин попались не очень хорошие юристы – ни одно медиа мира не написало, чьи интересы еще представлял Лесли Стовалл из Лас-Вегаса. У них на руках были сильные карты, которые позднее не всплывали ни разу.

Юрист Лесли Стовалл на пресс-конференции – адвокат Кэтрин Майорги, обвинившей Криштиану Роналду в изнасилованииGetty Images

Например, анкета, которую прежние защитники Майорги отправляли Роналду. В первой копии он написал, что грубо занялся с девушкой анальным сексом и что она звала на помощь. Но через три месяца пришли другие ответы: тут Криштиану писал о половом акте по взаимному согласию, и на помощь Кэтрин не звала.

В июне 2019-го адвокаты Роналду притарабанили 46-страничный талмуд с доказательствами, почему футболист невиновен. Возможно, это заговор всех медиа планеты Земля, но подготовка юристов жертвы не внушила репортерам TMZ и всем остальным ничего такого, что можно было бы упомянуть в новостях.

Майорга проиграла дело, потому что больше преступника боялась огласки. Она взяла те 375 тысяч долларов от представителей Роналду, потому что ей говорили: да, ты пойдешь в полицию, и тогда о твоем позоре узнают родители, друзья, близкие и все, кого ты любишь.

Такие случаи не редкость: в благополучной Германии каждые пять минут от рук бойфренда или бывшего погибает минимум одна женщина. Максимум 20% девушек, страдающих от домашнего насилия, обращаются за помощью – остальные боятся или слушают критику в духе «Сама виновата».

Так же и с Роналду. Слов Майорги, косвенных и прямых доказательств, а также поведения жертвы хватает для того, чтобы сделать вывод: секса по взаимному согласию не было. Легко советовать задним числом (простите) и с мужской точки зрения, как нужно было поступить в 2009-м. Ты не находишься в шоковом состоянии, у тебя нет противника-мультимиллионера, перед тобой не сидит усталый коп с взглядом «Ну что вы к нам пришли, вы же все понимаете».

10 лет спустя о Кэтрин все будут знать как о жертве сексуального скандала, и хорошо, если юристы Криштиану не засудят ее за нарушение контракта о неразглашении. Она проиграла дважды в одном и том же случае, и хотя бы поэтому ее нужно пожалеть, а не осуждать.

Тактические гики ругают Роналду за то, что он плохо отрабатывает в контратаках. Теперь смело можно говорить, что это неправда. Когда дело касается его чести, он не пропустит ни одно нападение.

Все о деле Криштиану Роналду и Кэтрин Майорги:

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