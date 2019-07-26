Eurosport

Роналду гениально отмазался от дела об изнасиловании. Майорга проиграла сама

Роналду гениально отмазался от дела об изнасиловании. Майорга проиграла сама
Данил Тармасинов

23 мин. назад

Кэтрин Майорга должна не замыкаться в себе, а стать примером для других жертв насилия.

22 июля, на 11-м месяце жизни, скончалось самое громкое (со времен Оскара Писториуса) дело против спортсмена. Криштиану Роналду прожил последний год под подозрением в изнасиловании 10-летней давности и наконец скинул эту грязь с тела.

«На основании анализа информации, предоставленной 8 июля 2019 года, обвинения в сексуальном насилии в отношении Роналду не подлежат доказательствам без разумных сомнений. Из этого следует, что обвинения против Криштиану выдвинуты не будут», – каждая формулировка в заявлении полиции Лас-Вегаса больно хлестала Кэтрин Майоргу.

Что об этом думает жертва на самом деле, неизвестно. Она никогда не появлялась на публике, ее юристы затаились примерно с прошлой осени и той большой пресс-конференции, которую провели для громких слов про Криштиану-насильника.

Шума было много: адвокат Майорги Лесли Стовалл говорил про других поруганных Кришем девушек, призывал Италию к экстрадиции преступника и заявлял, что Кэтрин жаждет справедливости, а не отступных. «У него есть 20 дней для ответа», – сверкал очками Стовалл.

Но лучше бы он направил ораторскую страсть на решение дела. О Майорге забыли быстрее, чем про приложение Secret пять лет назад. До конца 2018 года про судебный кейс Роналду еще как-то вспоминали, но после не было ни одной свежей новости, чтобы поджечь инфополе. Итог закономерен: Майорга и ее команда проиграли дело, общественное мнение сейчас представляет девушку как обычную мошенницу, трясущую деньги с богатенького атлета.

Наверное, уже бесполезно трясти бумагами, какими-то анализами и отчетами о (плохом) психологическом состоянии Кэтрин. Окружной суд округа Кларк, штат Невада, не последняя инстанция, но выше не подняться – Криша не экстрадируют, штраф не наложат, в тюрьму Турина не посадят, даже виновным с условным сроком не объявят. Майорге остается одно: прожить остаток жизни с осознанием того, что она права, а весь мир – сволочи.

Хотя лучше бы ее судьба и обстоятельства жизни стали примером для остальных. Что не нужно бояться в первый раз идти в полицию и заявлять, что тебя изнасиловали. Не нужно идти на сделку с преступником и считать, что деньгами они замнут любое дело. Не нужно скрывать имя преступника, даже если его каждую неделю на разные лады произносят комментаторы по всему миру. Не нужно брать у преступников крупные суммы за молчание.

Кэтрин проиграла дело, потому что считала: нет, нужно бояться, сотрудничать с насильниками, молчать. Если бы она сразу рассказала следователям, что парень, принудительно занявшийся с ней сексом, – Криштиану Роналду, то не была бы в столь унизительном положении в 2019 году.

Видимо, Кэтрин попались не очень хорошие юристы – ни одно медиа мира не написало, чьи интересы еще представлял Лесли Стовалл из Лас-Вегаса. У них на руках были сильные карты, которые позднее не всплывали ни разу.

Юрист Лесли Стовалл на пресс-конференции – адвокат Кэтрин Майорги, обвинившей Криштиану Роналду в изнасиловании

Юрист Лесли Стовалл на пресс-конференции – адвокат Кэтрин Майорги, обвинившей Криштиану Роналду в изнасилованииGetty Images

Например, анкета, которую прежние защитники Майорги отправляли Роналду. В первой копии он написал, что грубо занялся с девушкой анальным сексом и что она звала на помощь. Но через три месяца пришли другие ответы: тут Криштиану писал о половом акте по взаимному согласию, и на помощь Кэтрин не звала.

В июне 2019-го адвокаты Роналду притарабанили 46-страничный талмуд с доказательствами, почему футболист невиновен. Возможно, это заговор всех медиа планеты Земля, но подготовка юристов жертвы не внушила репортерам TMZ и всем остальным ничего такого, что можно было бы упомянуть в новостях.

Майорга проиграла дело, потому что больше преступника боялась огласки. Она взяла те 375 тысяч долларов от представителей Роналду, потому что ей говорили: да, ты пойдешь в полицию, и тогда о твоем позоре узнают родители, друзья, близкие и все, кого ты любишь.

Такие случаи не редкость: в благополучной Германии каждые пять минут от рук бойфренда или бывшего погибает минимум одна женщина. Максимум 20% девушек, страдающих от домашнего насилия, обращаются за помощью – остальные боятся или слушают критику в духе «Сама виновата».

Так же и с Роналду. Слов Майорги, косвенных и прямых доказательств, а также поведения жертвы хватает для того, чтобы сделать вывод: секса по взаимному согласию не было. Легко советовать задним числом (простите) и с мужской точки зрения, как нужно было поступить в 2009-м. Ты не находишься в шоковом состоянии, у тебя нет противника-мультимиллионера, перед тобой не сидит усталый коп с взглядом «Ну что вы к нам пришли, вы же все понимаете».

10 лет спустя о Кэтрин все будут знать как о жертве сексуального скандала, и хорошо, если юристы Криштиану не засудят ее за нарушение контракта о неразглашении. Она проиграла дважды в одном и том же случае, и хотя бы поэтому ее нужно пожалеть, а не осуждать.

Тактические гики ругают Роналду за то, что он плохо отрабатывает в контратаках. Теперь смело можно говорить, что это неправда. Когда дело касается его чести, он не пропустит ни одно нападение.

Все о деле Криштиану Роналду и Кэтрин Майорги:

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте