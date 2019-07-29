В Лондоне провели футбольный челлендж, условие которого – повторить трюк Криштиану Роналду, который он выполнил в матче 2013 года против «Манчестер Юнайтед», будучи игроком «Реала». Криш достал мяч на высоте в 2,65 метра и забил головой.

Организаторы подвесили на аналогичной высоте мяч и картонную фигуру Роналду – правда, уже в форме «Ювентуса». Тому, кто допрыгнет до мяча и коснется его головой, пообещали награду в 1 тысячу фунтов (примерно 1200 евро).

Люди выстроились в очередь и тепло встречали тех, кто был близок к успеху. У одного высокого мужчины почти получилось: чтобы помочь ему победить, другой прохожий одолжил кроссовки на высокой подошве. Тогда счастливчик похвастался выигрышем.

Летом 2018 года Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус».

В составе туринцев он также встречался с «МЮ», в котором провел шесть лет.

Роналду завершил карьеру швейцарского защитника, ведь после такого унижения играть невозможно

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