Тренер сборной Украины и легенда «Милана» Андрей Шевченко может возглавить бывший клуб, если Марко Джампаоло все же потеряет пост.

Tuttomercatoweb пишет, что Шевченко выдвинул два условия. Во-первых, Андрей может приступить к работе только в ноябре: когда Украина уже проведет важнейшие матчи отбора на Евро-2020. Второе условие – совмещение постов в сборной и «Милане». Реакция боссов «россонери» не сообщается.

Андрей Шевченко выступал за «Милан» с 1996-го по 2006-й и с 2008-го по 2009-й.

С «Миланом» Шева выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

43-летний специалист тренирует Украину 2016 года.

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