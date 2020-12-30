Роналду все еще один из лучших футболистов Серии А. Сложно поверить, что скоро ему стукнет 36 лет. Кажется, он никогда не остановится.

«Чувствую себя хорошо. Сейчас хороший момент в моей жизни. Надеюсь, смогу играть еще много-много лет. Но никогда нельзя сказать наверняка. Я все еще мотивирован, а все остальное не так важно.

Чемпионат Италии Капелло раскритиковал Роналду ДЕНЬ НАЗАД

Когда я общаюсь с молодежью, то всегда повторяю: «Наслаждайтесь моментом, ведь вы не знаете, что случится завтра». Что-то может произойти даже с вашей семьей.

Смотрю в будущее и вижу его ярким. Я выигрываю титулы с каждой командой, но победа на чемпионате мира – это мечта», – цитирует Роналду AP.

В активе Криша 12 мячей в 10 матчах чемпионата Италии-2020/21.

В феврале Роналду исполнится 36. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022-го.

Чемпионат Италии «Забираем лайки». Казахстан и Узбекистан атаковали инстаграм Джорджины ВЧЕРА В 16:53