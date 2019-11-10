Ювентус
    -
    22:45
    10.11.19
    Ювентус Арена
    Милан
      Чемпионат Италии • Тур 12
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      Ювентус - Милан
      Чемпионат Италии - 10 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Милан на Eurosport.ru! 10 ноября 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Стефано Пьоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Милан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      Утопающие в проблемах «россонери» приехали в гости к вечному чемпиону Серии А. Тот редчайший случай, когда фаны «Интера» и «Милана» сегодня заодно.

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