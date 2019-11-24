Болонья
    -
    14:30
    24.11.19
    Стадион Даль'Ара
    Парма
      Чемпионат Италии • Тур 13
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      Болонья - Парма
      Чемпионат Италии - 24 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Болонья – Парма на Eurosport.ru! 24 ноября 2019 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Синиша Михайлович или Роберто д'Аверса? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Болонья и Парма и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Болонья и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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