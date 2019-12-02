Кальяри
    -
    22:45
    02.12.19
    Сарденья Арена
    Сампдория
      Чемпионат Италии • Тур 14
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Кальяри - Сампдория
      Чемпионат Италии - 2 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Сампдория на Eurosport.ru! 2 декабря 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роландо Маран или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальяри и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кальяри и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0