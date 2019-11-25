СПАЛ
    -
    22:45
    25.11.19
    Стадион Паоло Мацца
    Дженоа
      Чемпионат Италии • Тур 13
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      СПАЛ - Дженоа
      Чемпионат Италии - 25 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем СПАЛ – Дженоа на Eurosport.ru! 25 ноября 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Леонардо Семпличи или Тьяго Мотта? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СПАЛ и Дженоа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются СПАЛ и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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