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СПАЛ - Дженоа

Чемпионат Италии - 25 ноября 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем СПАЛ – Дженоа на Eurosport.ru! 25 ноября 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Леонардо Семпличи или Тьяго Мотта? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СПАЛ и Дженоа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются СПАЛ и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

