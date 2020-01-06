Лечче
    -
    20:00
    06.01.20
    Стадион Виа дель маре
    Удинезе
      Чемпионат Италии • Тур 18
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      Онлайн
      Лечче - Удинезе
      Чемпионат Италии - 6 января 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лечче – Удинезе на Eurosport.ru! 6 января 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фабио Ливерани или Luca Gotti? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лечче и Удинезе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лечче и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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