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Брешиа - Лацио

Чемпионат Италии - 5 января 2020

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Брешиа – Лацио на Eurosport.ru! 5 января 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Эухенио Корини или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брешиа и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Брешиа и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

