Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Рома - Ювентус
Чемпионат Италии - 12 января 2020
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Рома – Ювентус на Eurosport.ru! 12 января 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Пауло Фонсека или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рома и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Рома и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Роналду и Сарри продолжают восхождение по Серии А – впереди непростая вершина в виде столичной «Ромы». Пока парни Конте бодаются с самобытной «Аталантой», «Юве» постарается увеличить свое преимущество за счет здорового португальца. Чем же отличается счастливый Криштиану от грустного? Узнаем вместе на Eurosport.ru.