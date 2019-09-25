Рома
    -
    20:00
    25.09.19
    Олимпийский стадион (Рим)
    Аталанта
      Чемпионат Италии • Тур 5
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      Онлайн
      Рома - Аталанта
      Чемпионат Италии - 25 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Рома – Аталанта на Eurosport.ru! 25 сентября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Клаудио Раньери или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Рома и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Рома и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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