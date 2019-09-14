Интер
    -
    21:45
    14.09.19
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Удинезе
      Чемпионат Италии • Тур 3
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      Интер - Удинезе
      Чемпионат Италии - 14 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Удинезе на Eurosport.ru! 14 сентября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лучано Спаллетти или Игор Тудор? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Удинезе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Интер и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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