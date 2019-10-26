Лечче
    -
    16:00
    26.10.19
    Стадион Виа дель маре
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 9
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      Онлайн
      Лечче - Ювентус
      Чемпионат Италии - 26 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лечче – Ювентус на Eurosport.ru! 26 октября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Фабио Ливерани или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лечче и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лечче и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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