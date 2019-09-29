Лацио
    -
    16:00
    29.09.19
    Олимпийский стадион (Рим)
    Дженоа
      Чемпионат Италии • Тур 6
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      Лацио - Дженоа
      Чемпионат Италии - 29 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Лацио – Дженоа на Eurosport.ru! 29 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Симоне Индзаги или Аурелио Андреаццоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лацио и Дженоа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лацио и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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