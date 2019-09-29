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Милан - Фиорентина

Чемпионат Италии - 29 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Милан – Фиорентина на Eurosport.ru! 29 сентября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Дженнаро Гаттузо или Винченцо Монтелла? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Милан и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

