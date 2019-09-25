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Фиорентина - Сампдория

Чемпионат Италии - 25 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Сампдория на Eurosport.ru! 25 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Винченцо Монтелла или Марко Джампаоло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Фиорентина и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

