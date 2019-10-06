Интер
    -
    21:45
    06.10.19
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 7
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      Онлайн
      Интер - Ювентус
      Чемпионат Италии - 6 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Интер – Ювентус на Eurosport.ru! 6 октября 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Антонио Конте или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Интер и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Интер и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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