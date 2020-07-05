Брешиа
    -
    20:30
    05.07.20
    Стадион Марио Ригамонти
    Верона
      Чемпионат Италии • Тур 30
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      Брешиа - Верона
      Чемпионат Италии - 5 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Брешиа – Верона на Eurosport.ru! 5 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Лопес или Иван Юрич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брешиа и Верона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брешиа и Верона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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