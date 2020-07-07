Милан
    -
    22:45
    07.07.20
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 31
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      Перед матчем

      Онлайн
      Милан - Ювентус
      Чемпионат Италии - 7 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Милан – Ювентус на Eurosport.ru! 7 июля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милан и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В последней драке двух самых титулованных команд Италии «Милан» выглядел блекло, быстро остался в меньшинстве и с трудом сохранил нули. Сейчас же Криштиану Роналду горит тем, чтобы привести «Юве» к очередному скудетто, поэтому у «россонери» остается совсем немного шансов.