Фиорентина
    -
    22:45
    29.07.20
    Артемио Франки
    Болонья
      Чемпионат Италии • Тур 37
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      Фиорентина - Болонья
      Чемпионат Италии - 29 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Фиорентина – Болонья на Eurosport.ru! 29 июля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джузеппе Якини или Синиша Михайлович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Фиорентина и Болонья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Фиорентина и Болонья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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