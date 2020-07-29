Удинезе
    -
    20:30
    29.07.20
    Стадион Фриули
    Лечче
      Чемпионат Италии • Тур 37
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Удинезе - Лечче
      Чемпионат Италии - 29 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Удинезе – Лечче на Eurosport.ru! 29 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лука Готти или Фабио Ливерани? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Удинезе и Лечче и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Удинезе и Лечче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет