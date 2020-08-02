Дженоа
    -
    21:45
    02.08.20
    Стадион Луиджи Феррари
    Верона
      Чемпионат Италии • Тур 38
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      Дженоа - Верона
      Чемпионат Италии - 2 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Дженоа – Верона на Eurosport.ru! 2 августа 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Давиде Никола или Иван Юрич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Дженоа и Верона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Дженоа и Верона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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