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Ювентус - Рома
Чемпионат Италии - 1 августа 2020
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Рома на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Рома и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ювентус и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ювентус» уже чемпион, а «Римляне» гарантированно закончат чемпионат на пятой строчке. Нет интриги? Но разве может такая вывеска оставить нас без безумно красивого и темпераментного итальянского футбола? Конечно, нет! Следите за матчем «Ювентус» – «Рома» на Eurosport.ru!