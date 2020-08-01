Ювентус
    -
    21:45
    01.08.20
    Ювентус Арена
    Рома
      Чемпионат Италии • Тур 38
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      Ювентус - Рома
      Чемпионат Италии - 1 августа 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Рома на Eurosport.ru! 1 августа 2020 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Рома и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Рома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      «Ювентус» уже чемпион, а «Римляне» гарантированно закончат чемпионат на пятой строчке. Нет интриги? Но разве может такая вывеска оставить нас без безумно красивого и темпераментного итальянского футбола? Конечно, нет! Следите за матчем «Ювентус» – «Рома» на Eurosport.ru!

      Edin Dzeko (AS Rome) au duel avec Daniele Rugani (Juventus).