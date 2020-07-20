Ювентус
    -
    22:45
    20.07.20
    Ювентус Арена
    Лацио
      Чемпионат Италии • Тур 34
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      Ювентус - Лацио
      Чемпионат Италии - 20 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Лацио на Eurosport.ru! 20 июля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Александр Непраш
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      «Милан» и «Аталанта» попытались подогреть интерес к гонке за титул, обыграв «Юве», но «орлы» из Рима свои шансы догнать лидера упустили. Последняя возможность приблизится к гегемону – победа в очной битве. Сможет ли «Лацио» усмерить гения пенальти Роналду? Узнаем вместе на Eurosport.ru.