Кальяри
    -
    20:30
    26.07.20
    Сарденья Арена
    Удинезе
      Чемпионат Италии • Тур 36
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Кальяри - Удинезе
      Чемпионат Италии - 26 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Кальяри – Удинезе на Eurosport.ru! 26 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вальтер Дзенга или Лука Готти? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Кальяри и Удинезе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Кальяри и Удинезе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет