Ювентус
    -
    22:45
    26.07.20
    Ювентус Арена
    Сампдория
      Чемпионат Италии • Тур 36
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Ювентус - Сампдория
      Чемпионат Италии - 26 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Сампдория на Eurosport.ru! 26 июля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Клаудио Раньери? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Сампдория и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Сампдория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Ювентус», вероятно, станет чемпионом Италии в восьмой раз – достаточно лишь выиграть у «Сампдории». Следим вместе на Eurosport.ru.