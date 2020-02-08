Верона
    -
    22:45
    08.02.20
    Стадион Марк Антонио Бентегоди
    Ювентус
      Чемпионат Италии • Тур 23
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      Онлайн
      Верона - Ювентус
      Чемпионат Италии - 8 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Верона – Ювентус на Eurosport.ru! 8 февраля 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иван Юрич или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Верона и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Верона и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет! Представляете, «Верона» в таблице выше «Наполи»! В эту субботу команда примет дома «Ювентус», и кто сможет предсказать результат этого матча? Давайте разбираться вместе в 22:45 по Москве.