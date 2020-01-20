Аталанта
    -
    22:45
    20.01.20
    Стадион Атлети Адзурри д'Италия
    СПАЛ
      Чемпионат Италии • Тур 20
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      Онлайн
      Аталанта - СПАЛ
      Чемпионат Италии - 20 января 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Аталанта – СПАЛ на Eurosport.ru! 20 января 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Леонардо Семпличи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и СПАЛ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аталанта и СПАЛ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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