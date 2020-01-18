Сассуоло
    -
    20:00
    18.01.20
    Мапеи
    Торино
      Чемпионат Италии • Тур 20
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Сассуоло - Торино
      Чемпионат Италии - 18 января 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сассуоло – Торино на Eurosport.ru! 18 января 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роберто де Дзерби или Вальтер Мадзарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сассуоло и Торино и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сассуоло и Торино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0