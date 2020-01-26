Верона
    -
    17:00
    26.01.20
    Стадион Марк Антонио Бентегоди
    Лечче
      Чемпионат Италии • Тур 21
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      Онлайн
      Верона - Лечче
      Чемпионат Италии - 26 января 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Верона – Лечче на Eurosport.ru! 26 января 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иван Юрич или Фабио Ливерани? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Верона и Лечче и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Верона и Лечче, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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