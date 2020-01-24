Брешиа
    -
    22:45
    24.01.20
    Стадион Марио Ригамонти
    Милан
      Чемпионат Италии • Тур 21
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      Брешиа - Милан
      Чемпионат Италии - 24 января 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Брешиа – Милан на Eurosport.ru! 24 января 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эухенио Корини или Стефано Пьоли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брешиа и Милан и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брешиа и Милан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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