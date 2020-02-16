Сампдория
    -
    17:00
    16.02.20
    Стадион Луиджи Феррари
    Фиорентина
      Чемпионат Италии • Тур 24
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      Онлайн
      Сампдория - Фиорентина
      Чемпионат Италии - 16 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Сампдория – Фиорентина на Eurosport.ru! 16 февраля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Клаудио Раньери или Джузеппе Якини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сампдория и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сампдория и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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