Ювентус
2-ой тайм
1
-
0
17:00
16.02.20
Ювентус Арена
Брешиа
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    Чемпионат Италии • Тур 24
    КалендарьТаблица
    • 1-ый тайм
    • Ювентус
    • Брешиа
    • Игуаин
      43'
    • Дибала
      38'
    • Айе
      37'
    • Айе
      34'
    • Бонуччи
      19'
    • АльфонсоАндреаччи
      10'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ювентус - Брешиа
    Чемпионат Италии - 16 февраля 2020

    Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Брешиа на Eurosport.ru! 16 февраля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Диего Лопес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Брешиа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Ювентус и Брешиа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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