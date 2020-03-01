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Ювентус - Интер
Чемпионат Италии - 1 марта 2020
Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Ювентус – Интер на Eurosport.ru! 1 марта 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурицио Сарри или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Интер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ювентус и Интер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ювентус» смачно врезался в «Лион» и к важнейшей игре с «Интером» подошел в ужасном настроении. Конте сделает все, чтобы приблизиться к «бьянконери», ну а «Лацио» только этого и ждет – в случае поражения «Юве» и собственной победы, римляне выйдут на первую строчку Серии А. Ауч, мсье Сарри.