Милан
    Прервано
    0
    0
    -
    0
    0
    14:30
    01.03.20
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Дженоа
      Чемпионат Италии • Тур 26
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      Онлайн
      Милан - Дженоа
      Чемпионат Италии - 1 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Милан – Дженоа на Eurosport.ru! 1 марта 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Пьоли или Давиде Никола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Милан и Дженоа и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Милан и Дженоа, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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