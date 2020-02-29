Удинезе
    -
    20:00
    29.02.20
    Стадион Фриули
    Фиорентина
      Чемпионат Италии • Тур 26
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      Онлайн
      Удинезе - Фиорентина
      Чемпионат Италии - 29 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем Удинезе – Фиорентина на Eurosport.ru! 29 февраля 2020 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лука Готти или Джузеппе Якини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Удинезе и Фиорентина и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Удинезе и Фиорентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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