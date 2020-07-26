СПАЛ
    -
    20:30
    26.07.20
    Стадион Паоло Мацца
    Торино
      Чемпионат Италии • Тур 36
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      СПАЛ - Торино
      Чемпионат Италии - 26 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Италии. Следите за матчем СПАЛ – Торино на Eurosport.ru! 26 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Луиджи Ди Бьяджо или Морено Лонго? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу СПАЛ и Торино и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются СПАЛ и Торино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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