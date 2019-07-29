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Роналду купил дом в Марбелье за 1,45 млн евро. Его соседом будет Конор
Криш расширяет империю недвижимости.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду купил виллу в Марбелье.
Стоимость недвижимости составила 1,45 млн евро. Дом входит в комплекс The Heights, состоящий из 11 вилл. На территории расположены тренажерные залы, бассейны и кинотеатр. Одним из соседей Роналду будет экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, сообщает The Sun.
- Состояние Роналду оценивается более чем в 400 млн евро.
- Общая стоимость недвижимости Криша составляет около 30 млн евро.
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