Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопросы детей после вручения футболисту премии «Легенда». Ребята были одеты в формы команд, за которые играл Криш.

Клаудиа (в форме сборной Португалии):

– Когда ты был ребенком, то знал, что будешь лучшим футболистом в истории и выиграешь столько трофеев?

– Нет, никогда не думал об этом. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом.

Гонсало (в форме «МЮ»):

– Ты больше скучаешь по Манчестеру или по Мадриду?

– Я скучаю по обоим городам, но из-за обстоятельств дольше прожил в Мадриде. Там родились мои дети, встретил девушку, поэтому я больше скучаю по Мадриду.

Исиара (в форме «Спортинга»):

– Победа на Евро-2016 – главное достижение в твоей карьере?

– Все трофеи важны, но этот, возможно, самый особенный. Его завоевать сложнее. Может быть, это главная победа в моей карьере.

Хорхе (в форме «Реала»):

– Мне жаль, что ты ушел из «Реала».

– Да, мне тоже.

Марко (в форме «Ювентуса»):

– Выиграет ли «Юве» Лигу чемпионов в этом сезоне?

– Не знаю. Мы будем стараться, как всегда. Надеюсь, «Ювентус» победит.

Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.

Трансфер обошелся туринцам в 112 миллионов евро.

Роналду купил дом в Марбелье за 1,45 млн евро. Его соседом будет Конор

Качай приложение Eurosport для iOS или Android