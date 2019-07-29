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«Мне жаль, что ушел из «Реала». Роналду признался, что скучает по Мадриду
Криш хоть и играет в Турине, но сердечко осталось в столице Испании.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопросы детей после вручения футболисту премии «Легенда». Ребята были одеты в формы команд, за которые играл Криш.
Клаудиа (в форме сборной Португалии):
– Когда ты был ребенком, то знал, что будешь лучшим футболистом в истории и выиграешь столько трофеев?
– Нет, никогда не думал об этом. Я всегда мечтал стать профессиональным футболистом.
Гонсало (в форме «МЮ»):
– Ты больше скучаешь по Манчестеру или по Мадриду?
– Я скучаю по обоим городам, но из-за обстоятельств дольше прожил в Мадриде. Там родились мои дети, встретил девушку, поэтому я больше скучаю по Мадриду.
Исиара (в форме «Спортинга»):
– Победа на Евро-2016 – главное достижение в твоей карьере?
– Все трофеи важны, но этот, возможно, самый особенный. Его завоевать сложнее. Может быть, это главная победа в моей карьере.
Хорхе (в форме «Реала»):
– Мне жаль, что ты ушел из «Реала».
– Да, мне тоже.
Марко (в форме «Ювентуса»):
– Выиграет ли «Юве» Лигу чемпионов в этом сезоне?
– Не знаю. Мы будем стараться, как всегда. Надеюсь, «Ювентус» победит.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
- Трансфер обошелся туринцам в 112 миллионов евро.
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