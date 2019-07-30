Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал вручение приза «Легенда» от испанской газеты Marca.

«Коллекция наград хороша, если сложно найти место для новых. Нельзя отказываться ни от одной из них. Одни более важные, другие – менее, но каждая значима, будь то «Золотой мяч», приз лучшему игроку, лучшему бомбардиру, трофей Пичичи, да что угодно. Всегда говорю друзьям: «Трофей есть трофей».

Приз «Легенда» – очень важный, его вручают только легендам. Конечно, он должен был достаться и мне. После того, чего я достиг, особенно в «Реале», я очень горд получить этот трофей. Хочу поблагодарить Marca за эту награду и за то, что вручили ее в Мадриде. Очень рад вернуться в Испанию и в Мадрид», – цитирует Роналду Marca.

Награду вручили в знак признания футбольной карьеры Роналду.

Криштиану всего выиграл 29 трофеев (из них 27 – клубные).

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