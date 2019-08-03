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GdS: Дибала тренируется один, потому что «Ювентус» вынуждает его уйти
С талантливым аргентинцем обходятся не очень хорошо.
Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала не входит в планы туринского клуба на новый сезон.
В последние дни Дибала тренировался отдельно от остальных игроков, «Ювентус» буквально заставляет игрока покинуть клуб. В воскресенье «Юве» сообщил аргентинцу, что внес его в трансферный лист и надеется, что тот не вернется к тренировкам. Клуб рассчитывает, что сделка с «МЮ» будет закончена до 5 августа, сообщает Gazzetta dello Sport.
- Ранее сообщалось, что Дибала не хочет уходить в «МЮ», но такое поведение «Юве» может заставить его изменить решение.
- Пауло забил пять мячей и сделал шесть ассистов в чемпионате Италии-2018/19.
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