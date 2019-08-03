Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала не входит в планы туринского клуба на новый сезон.

В последние дни Дибала тренировался отдельно от остальных игроков, «Ювентус» буквально заставляет игрока покинуть клуб. В воскресенье «Юве» сообщил аргентинцу, что внес его в трансферный лист и надеется, что тот не вернется к тренировкам. Клуб рассчитывает, что сделка с «МЮ» будет закончена до 5 августа, сообщает Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Дибала не хочет уходить в «МЮ», но такое поведение «Юве» может заставить его изменить решение.

Пауло забил пять мячей и сделал шесть ассистов в чемпионате Италии-2018/19.

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