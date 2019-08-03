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Суд отклонил запрос Роналду на секретное рассмотрение иска Майорги на 200 тысяч долларов
История с изнасилованием никак не закроется окончательно.
Запрос форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на отклонение или полную секретность иска, инициированного Кэтрин Майоргой в суде Лас-Вегаса, встретил отказ.
Футболист избежал уголовного наказания, но теперь Майорга требует возмещения в размере 200 тысяч долларов из-за разглашения Роналду или его представителями деталей досудебного соглашения, по которому она получила 375 тысяч долларов за молчание. Суд отклонил утверждение Криштиану о том, что эта информация может опорочить его честь, сообщает Daily Mail.
- Судья назвал урегулирование между Роналду и Майоргой в 2010 году конфиденциальным контрактом между частными сторонами.
- Сами документ и прямые цитаты из него останутся неопубликованными.
- Ранее с Роналду были сняты все подозрения в изнасиловании Майорги.
Роналду гениально отмазался от дела об изнасиловании. Майорга проиграла сама
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