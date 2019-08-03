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Суд отклонил запрос Роналду на секретное рассмотрение иска Майорги на 200 тысяч долларов

Суд отклонил запрос Роналду на секретное рассмотрение иска Майорги на 200 тысяч долларов
Eurosport

59 мин. назад

История с изнасилованием никак не закроется окончательно.

Запрос форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на отклонение или полную секретность иска, инициированного Кэтрин Майоргой в суде Лас-Вегаса, встретил отказ.

Футболист избежал уголовного наказания, но теперь Майорга требует возмещения в размере 200 тысяч долларов из-за разглашения Роналду или его представителями деталей досудебного соглашения, по которому она получила 375 тысяч долларов за молчание. Суд отклонил утверждение Криштиану о том, что эта информация может опорочить его честь, сообщает Daily Mail.

  • Судья назвал урегулирование между Роналду и Майоргой в 2010 году конфиденциальным контрактом между частными сторонами.
  • Сами документ и прямые цитаты из него останутся неопубликованными.
  • Ранее с Роналду были сняты все подозрения в изнасиловании Майорги.

Роналду гениально отмазался от дела об изнасиловании. Майорга проиграла сама

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