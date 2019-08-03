Запрос форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду на отклонение или полную секретность иска, инициированного Кэтрин Майоргой в суде Лас-Вегаса, встретил отказ.

Футболист избежал уголовного наказания, но теперь Майорга требует возмещения в размере 200 тысяч долларов из-за разглашения Роналду или его представителями деталей досудебного соглашения, по которому она получила 375 тысяч долларов за молчание. Суд отклонил утверждение Криштиану о том, что эта информация может опорочить его честь, сообщает Daily Mail.

Судья назвал урегулирование между Роналду и Майоргой в 2010 году конфиденциальным контрактом между частными сторонами.

Сами документ и прямые цитаты из него останутся неопубликованными.

Ранее с Роналду были сняты все подозрения в изнасиловании Майорги.

Роналду гениально отмазался от дела об изнасиловании. Майорга проиграла сама

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