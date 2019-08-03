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Беременность Ванды может вынудить Икарди остаться в «Интере»
Интересный поворот и положение.
Нападающий «Интера» Мауро Икарди может остаться в миланском клубе по семейным причинам.
Агент и жена футболиста Ванда Нара беременна, и футболист не хотел бы доставлять ей и семье неудобства, пишет La Gazzetta dello Sport.
В Икарди заинтересованы «Ювентус», «Наполи» и «Рома».
- У Мауро и Ванды двое совместных дочерей. Пара воспитывает троих сыновей Ванды от Макси Лопеса.
- «Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде.
- Аргентинец намерен подать в суд на «Интер», если его не включат в заявку на Серию А и Лигу чемпионов.
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