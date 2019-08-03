Нападающий «Интера» Мауро Икарди может остаться в миланском клубе по семейным причинам.

Агент и жена футболиста Ванда Нара беременна, и футболист не хотел бы доставлять ей и семье неудобства, пишет La Gazzetta dello Sport.

В Икарди заинтересованы «Ювентус», «Наполи» и «Рома».

У Мауро и Ванды двое совместных дочерей. Пара воспитывает троих сыновей Ванды от Макси Лопеса.

«Интер» этим летом сообщил Мауро, что у него нет шансов возобновить карьеру в команде.

Аргентинец намерен подать в суд на «Интер», если его не включат в заявку на Серию А и Лигу чемпионов.

Макси Лопес: «Прихожу в бешенство, когда вижу, как Икарди и Ванда используют моих детей»

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