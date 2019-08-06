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GdS: Роналду признал Икарди идеальным партнером и одобрил его трансфер в «Ювентус»
Задача попасть в «Юве» стала несколько проще.
У форварда «Интера» Мауро Икарди появился влиятельный союзник, лоббирующий его переход в «Ювентус».
Криштиану Роналду одобрил переход аргентинского страйкера, он считает Икарди идеальным партнером для себя, так как он сможет создавать пространство при завершении атак, сообщает La Gazzetta dello Sport.
- Чтобы оформить трансфер Икарди, «Юве» нужно решить вопрос с уходом Пауло Дибалы, на которого претендует «МЮ».
- Икарди находится в затяжном конфликте с руководством «нерадзурри», клуб пригрозил не выпускать его на поле до окончания контракта.
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