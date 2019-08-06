У форварда «Интера» Мауро Икарди появился влиятельный союзник, лоббирующий его переход в «Ювентус».

Криштиану Роналду одобрил переход аргентинского страйкера, он считает Икарди идеальным партнером для себя, так как он сможет создавать пространство при завершении атак, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Чтобы оформить трансфер Икарди, «Юве» нужно решить вопрос с уходом Пауло Дибалы, на которого претендует «МЮ».

Икарди находится в затяжном конфликте с руководством «нерадзурри», клуб пригрозил не выпускать его на поле до окончания контракта.

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