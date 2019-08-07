Полузащитник сборной Аргентины Пауло Дибала близок к переходу в «Тоттенхэм».

«Шпоры» достигли договоренности с «Ювентусом» о покупке Дибалы за 75 миллионов евро. Пауло рассчитывает получать 320 тысяч евро в неделю и стать самым высокооплачиваемым игроком «Тоттенхэма» (Харри Кейн зарабатывает 270 тысяч в неделю).

Альвизе Каньяццо из Daily Mail сообщил со ссылкой на источник, близкий к Дибале, что аргентинец настроен на переход в лондонский клуб. Ему нравится перспектива жить в столице Британии и работать под руководством Маурисио Почеттино.

Кроме того, Дибале советует выбрать «шпоры» его девушка, аргентинская певица, модель и актриса Ориана Сабатини. Переезд в Лондон хорошо скажется на ее карьере.

Трансфер в «Тоттенхэм» может сорваться из-за требований Пауло по зарплате. Руководство лондонцев согласится на сделку, если футболист снизит аппетиты до 220 тысяч евро в неделю. Агенты полузащитника сейчас находятся в Англии и пробивают переход в Премьер-лигу.

Дибала уже сорвал одну сделку, когда отказался от трансфера в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Ромелу Лукаку.

«Тоттенхэм» летом 2019-го приобрел центрхава «Лиона» Танги Ндомбеле за 62+10 миллионов евро и обновил клубный рекорд.

Трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 8 августа в 19:00 по московскому времени.

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