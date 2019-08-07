Месяц назад полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина прибыл на предсезонную подготовку бергамасков с сумкой, на которой красовался логотип Pornhub. На сумке были изображены автографы звезд порноиндустрии, в частности, Мии Халифы.

Представители порносайта оценили такую бесплатную рекламу со стороны игрока – за это 22-летний игрок получил подарок от Pornhub. Футболиста завалили другими аксессуарами – футболками, рюкзаками и другими вещами, о чем он сам сообщил в соцсетях.

С 2017 года, когда от Пессины отказался «Милан», он гоняет по арендам.

В сезоне-2019/20 «Аталанта» дебютирует в Лиге чемпионов.

Мия Халифа болеет за «Вест Хэм».

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