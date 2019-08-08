26-летний форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер».

«Нерадзурри» пока не дали никаких деталей относительно сделки, но уже опубликовали короткое видео с Лукаку в черно-синей футболке.

Позже «Интер» сообщил, что контракт с Лукаку будет рассчитан до 2024 года. По информации ВВС, трансфер стоил «черно-синим» 80 млн евро.

В миланском клубе Лукаку должен заменит Мауро Икарди, который конфликтует с клубом и хочет трансфера в «Реал».

Нападающий отыграл 2 сезона за «Юнайтед», в который перешел из «Эвертона» за 80 млн евро.

«МЮ» в качестве замены Лукаку планирует подписать форварда «Ювентуса» Марио Манджукича.

Трансферное окно в АПЛ закрывается 8 августа.

«МЮ» оштрафовал Лукаку на 435 тысяч евро за пропуск тренировки

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