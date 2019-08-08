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Лукаку перешел в «Интер»
Бельгиец не прижился на «Олд Траффорд».
26-летний форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку перешел из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер».
«Нерадзурри» пока не дали никаких деталей относительно сделки, но уже опубликовали короткое видео с Лукаку в черно-синей футболке.
Позже «Интер» сообщил, что контракт с Лукаку будет рассчитан до 2024 года. По информации ВВС, трансфер стоил «черно-синим» 80 млн евро.
В миланском клубе Лукаку должен заменит Мауро Икарди, который конфликтует с клубом и хочет трансфера в «Реал».
- Нападающий отыграл 2 сезона за «Юнайтед», в который перешел из «Эвертона» за 80 млн евро.
- «МЮ» в качестве замены Лукаку планирует подписать форварда «Ювентуса» Марио Манджукича.
- Трансферное окно в АПЛ закрывается 8 августа.
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