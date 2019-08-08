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Лидер ультрас «Лацио» застрелен в парке Рима. Он был наркодилером и, видимо, встречался с клиентом

Лидер ультрас «Лацио» застрелен в парке Рима. Он был наркодилером и, видимо, встречался с клиентом
Eurosport

1 час назад

Один из главных фанатов римского клуба был связан с незаконным бизнесом.

Лидер ультрас «Лацио» Фабрицио Пискителли застрелен в одном из римских парков.

Преступник выстрелил в голову фанату и попал чуть выше левого уха. Несколько свидетелей видели убегающего человека в маске. Полиция огородила территорию, и на месте работают специалисты.

  • Пискителли был связан с торговлей наркотиками. Скорее всего, в парке у него была назначена встреча с клиентом.
  • Три года назад у мужчины было конфисковано 2 млн евро после дела о наркотиках.

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