Лидер ультрас «Лацио» застрелен в парке Рима. Он был наркодилером и, видимо, встречался с клиентом
Один из главных фанатов римского клуба был связан с незаконным бизнесом.
Лидер ультрас «Лацио» Фабрицио Пискителли застрелен в одном из римских парков.
Преступник выстрелил в голову фанату и попал чуть выше левого уха. Несколько свидетелей видели убегающего человека в маске. Полиция огородила территорию, и на месте работают специалисты.
- Пискителли был связан с торговлей наркотиками. Скорее всего, в парке у него была назначена встреча с клиентом.
- Три года назад у мужчины было конфисковано 2 млн евро после дела о наркотиках.
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