Полузащитник сборной Аргентины Пауло Дибала проведет следующий сезон в «Ювентусе».

Переход 25-летнего футболиста в «Тоттенхэм» сорвался. Инсайдер BBC Sport Дэвид Орнстейн сообщил, что туринский клуб отказался от продажи Дибалы. Ранее из гонки за аргентинцем вышел «Манчестер Юнайтед» из-за завышенных требований игрока по заработной плате.

Инсайдер Sky Sport Italia Фабрицио Романо также подтвердил в твиттере, что сделка по Дибале в «Тоттенхэме» не состоится. Клубы завершили переговоры и не сошлись на имиджевых правах на футболиста. «Ювентус» и агенты Пауло подтвердили, что трансфер не произойдет.

Орнстайн добавил, что «шпоры» переключились на переход левого защитника английской молодежки Райана Сессеньона. «Фулхэм» получит за него 27 миллионов евро и полузащитника Джоша Онома.

Ранее медиа сообщали, что «Ювентус» планировал обменять Дибалу в «Манчестер Юнайтед» на Ромелу Лукаку.

Пауло в чемпионате Италии-2018/19 провел 30 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 ассистов.

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